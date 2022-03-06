Lyon'la sözleşmesi bitecek olan Jason Denayer'in sezon sonunda eski takımı Galatasaray'a geri döneceği iddia edilmişti.
Adı Galatasaray’la anılmıştı! Jason Denayer’in menajerinden açıklama…
Galatasaray transfer haberi | Lyon forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jason Denayer'de flaş gelişme! Adı Galatasaray'la da anılan Belçikalı stoperin menajeri, Fransız basınına konuştu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Belçikalı stoperin menajeri, Denayer'in geleceğiyle ilgili olarak Fransız basınına konuştu.
Newcastle, Barcelona ve Juventus gibi devlerin radarında olan Belçikalı stoperin geleceğiyle ilgili konuşan menajeri şu ifadeleri kullandı: