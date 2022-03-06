Galatasaray’da Domenec Torrent o isimlerin üstünü çizdi! İşte ayrılacak isimler

Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için düğmeye bastı. Bu sezonki kötü gidişatı unutturmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, takımda köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile'nin raporları doğrultusunda harekete geçen Galatasaray yönetimi, yıllık maliyeti 30 milyon Euro'lara indirecek. Seçildiğinde 61 milyon Euro bütçesi olan takımı 48 milyon Euro'ya indiren Burak Elmas, yeni sezonki hedefini ise 30 milyon Euro olarak belirledi Sportif direktör Pasquale Sensibile ve başkan danışmanı Luis Campos da bütçeye uygun oyuncular aramaya başladı. Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in ise bazı oyuncuların üstünü çizdiği kaydedildi. 2-0'lık skorla kaybedilen Konyaspor maçından sonra açıklama yapan İspanyol teknik direktör 'Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım. Bu kadro bana kaldı.' ifadelerini kullanmıştı. 59 yaşındaki teknik adamın bazı oyuncuların performansından memnun olmadığı ve o isimlerin üstünü çizdiği ifade edildi. İşte Torrent'in gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler... Alpaslan Öztürk Torrent'in davranışlarından memnun olmadığı Alpaslan Öztürk'ü gelecek sezon kadroda düşünmediği öğrenildi. 28 yaşındaki savunmacının sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Arda Turan Galatasaray'da kaptan Arda Turan'ın gelecek sezon kadroda düşünülmediği ifade edildi. 35 yaşındaki oyuncunun da futbolu bırakması gündemde. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da pek varlık gösteremeyen 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ın da tecrübe kazanması adına kiralık olarak gönderebileceği öğrenildi. Cicaldau Galatasaray'a 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rumen orta saha, beklentileri karşılayamamıştı. 24 yaşındaki oyuncunun iyi bir bonservis bedeliyle satılması gündemde. İtalyan ekiplerinin radarında olan Rumen orta saha için 10 milyon Euro'nun üzerindeki tekliflerin kabul edebileceği ifade edildi. Babel Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel ile kontrat yenilemeyecek. Feghouli Sarı-kırmızılı takım, sözleşmesi bitecek olan bir diğer isim olan Feghouli'yle de yollarını ayıracak. Halil Dervişoğlu Bu sezon Galatasaray'da bekleneni veremeyen Halil Dervişoğlu için sarı-kırmızılı yönetim bir girişimde bulunmayacak. Genç golcü Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin radarında. Erick Pulgar Galatasaray, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar için herhangi bir girişimde bulunmayacak. Şilili oyuncu şu ana kadar oynadığı maçlarda bekleneni veremedi. İsmail Çipe Galatasaray'ın kaleci İsmail Çipe ile yollarını ayırması bekleniyor. 27 yaşındaki file bekçisi, gösterdiği performansla taraftarlardan yoğun tepki görmüştü. Fatih Öztürk Galatasaray sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk'e yeni bir teklif yapmayacak. Oğulcan Çağlayan Devre arasında Eyüpspor'a kiralanan Oğulcan Çağlayan, gelecek sezon sarı-kırmızılı takımda düşünülmüyor.