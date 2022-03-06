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Galatasaray’da Domenec Torrent o isimlerin üstünü çizdi! İşte ayrılacak isimler

Galatasaray’da Domenec Torrent o isimlerin üstünü çizdi! İşte ayrılacak isimler

Galatasaray haberi | Süper Lig'de bu sezon istediği gibi geçiremeyen sarı-kırmızılı takımda gelecek sezonun planlaması yapılmaya başlandı. Galatasaray'da gelecek sezon kadrosunda yer almayacak isimler şekillenmeye başladı. İşte Torrent'in gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 06.03.2022- 09:57 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022- 10:01
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Galatasaray’da Domenec Torrent o isimlerin üstünü çizdi! İşte ayrılacak isimler

Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için düğmeye bastı.

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