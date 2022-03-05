Konyaspor'un gollerini Ahmed Hassan ve Rahmanovic kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 52 yaparken, Galatasaray 35 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor Kayserispor ile karşılaşacak. Galatasaray ise derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR:
8. dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin ceza alanı sol çaprazından ortasında arka direkteki Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
20. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Bytyqi'nin sol taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Rahmanovic kafayla ağlara gönderdi: 2-0
36. dakikada Rahmanovic'in ceza yayı üzerinden şutunda top, kaleci Pena'da kaldı.
İlk yarının kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0 önde girdi.