Gomis fizik olarak hazır değil. Maç eksiği olan Boey ve ara transferde gelen Pulgar'dan beklenen katkı gelmedi. Rakip iyi yardımlaşmalı tedbir aldığı için Kerem de alışılmışın dışında etkisizdi. Benim G.Saray'da gördüğüm tek bir artı var o da; fizik kondisyon. O yüzden de ikinci yarıda bariz üstünlükleri vardı.