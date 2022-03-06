Hem galip geldiği maçlardaki oyuncuların ve oyun performansının yeterli olmamasını hem de Konyaspor'un kötü gidişata karşılık bu maçta göstereceği reaksiyonu iyi tahlil etmesi gerekiyordu. Çıkan 11'in hem hücum hem savunmada ne oynadığını anlamak mümkün değildi. Karşıda da Konyaspor gibi ayağa top oynayan, kolay kolay savunmada açık vermeyen, tüm ikili mücadeleleri kazanmak için dirayet gösteren, çok hızlı hücuma çıkan, dinamik, birlikte oyun oynama pratiği iyi olan, enerjisi yüksek bir takım vardı. Bu deplasmana bu kadar hazırlıksız gitmek, doğru kurguyla oyuna başlamamak, oyuncuların mental olarak hazır olmaması, yalnız alınan mağlubiyetin değil, kötü oyunun da en önemli sebebiydi.