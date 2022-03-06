Galatasaray Barcelona maçı için hazırlıklarına başladı!
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 10 Mart 2022 Perşembe saat 21.00’de Camp Nou’da Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 14:25
Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray, Barcelona maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 10 Mart 2022 Perşembe saat 21.00'de Camp Nou'da Katalan devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
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