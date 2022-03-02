Fatih Terim ile geçtiğimiz günlerde verdiği poz tartışma konusu olan ve Burak Elmas tarafından 'Yanlış bir fotoğraf verdi' şeklinde eleştiriye uğrayan Arda Turan, Fanatik'in haberine göre muhabirlerin yanından geçtiği esnada gülerek "Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim." ifadesini kullandı.