Galatasaray'da gündemin en önemli isimlerinden olan Arda Turan bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına açık yapılan antrenmanda kullandığı ifadelerle herkesi güldürdü.
GALATASARAY HABERİ - Arda Turan'dan flaş gönderme: "Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim"
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılı takımda bugün yapılan sabah antrenmanı basına açık olarak gerçekleştirilirken Arda Turan flaş bir söyleme imza attı. Tecrübeli oyuncu ile muhabirler arasındaki diyalog dikkat çekti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 15:02 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022- 15:26
Fatih Terim ile geçtiğimiz günlerde verdiği poz tartışma konusu olan ve Burak Elmas tarafından 'Yanlış bir fotoğraf verdi' şeklinde eleştiriye uğrayan Arda Turan, Fanatik'in haberine göre muhabirlerin yanından geçtiği esnada gülerek "Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim." ifadesini kullandı.
Arda "Kimi götüreceksin kaptan?" şeklindeki soruya ise yanıt vermedi.