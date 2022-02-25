UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda kuralar, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Avrupa Ligi E Grubu'nu lider olarak tamamlayan ve play-off turunu atlayarak direkt son 16 turuna yükselen Galatasary'ın rakibi İspanya temsilcisi Barcelona oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda kuralar, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Avrupa Ligi E Grubu'nu Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın üzerinde lider bitiren ve play-off turunu atlayarak direkt son 16 turuna yükselen sarı kırmızılı takımın bu turdaki rakibi İspanya temsilcisi Barcelona oldu.



Sarı kırmızılı takım, Barcelona ile ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan Camp Nou'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacak.

BARCELONA 20 SENE SONRA İLK KEZ



Barcelona, en son 2002'de bir Türk takımı ile karşı karşıya gelmişti. Katalan ekibi, 13 Kasım 2002'de Şampiyonlar Ligi grup aşaması mücadelesinde Galatasaray'ı kendi sahasında konuk etmiş ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. İki takım 20 sene sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.



SON 16 TURUNDA EŞLEŞMELER



UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki 8 eşleşme şu şekilde:



Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)



Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)



Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)



Porto (Portekiz) - Lyon (Fransa)



Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)



Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)



Leipzig (Almanya) - Spartak Moskova (Rusya)



Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)