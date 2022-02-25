Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turundaki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Peki, Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Barcelona - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminin ardından belirlendi. Kuraya seribaşı olarak katılan temsilcimiz Galatasaray, son 16'da İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşti.

İki takım arasındaki ilk maç 10 Mart Perşembe günü Camp Nou'da oynanacak. Barcelona ile Galatasaray, 17 Mart Perşembe günü Nef Stadı'nda rövanş maçında karşılaşacak.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, 10 Mart Perşembe günü oynanacak ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

BARCELONA 20 SENE SONRA İLK KEZ

Barcelona, en son 2002'de bir Türk takımı ile karşı karşıya gelmişti. Katalan ekibi, 13 Kasım 2002'de Şampiyonlar Ligi grup aşaması mücadelesinde Galatasaray'ı kendi sahasında konuk etmiş ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. İki takım 20 sene sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.