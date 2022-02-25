Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştikleri rakipleri Barcelona hakkında konuştu.

Kötü bir kura çektiklerini söyleyen İspanyol çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Barcelona, dünyanın şu anda en formda takımlarından biri. Dün, Napoli'ye karşı oynadıkları oyunla neler yapabileceklerini gösterdiler. Bizi çok şaşırtmayacaklar, ne kadar kaliteli bir takım olduklarını biliyoruz. Bizim için çok özel bir maç. Çok uzun süreler Barcelona'da çalıştık. Taraftarı olduğumuz bir takım tabii ki de. Elimizden gelen her şeyle Galatasaray'ı savunacağız. Barcelona, seçenekler arasındaki en kötüsüydü. Son dönemde çok gelişim gösterdiler."