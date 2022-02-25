Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Cimbom'un rakibi belli oldu! Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Cimbom'un rakibi belli oldu! Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu maçlarının tamamlanmasının ardından son 16'ya kalan takımlar kesinleşti. Mücadele ettiği Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova ile birlikte mücadele ettiği B Grubu'nu lider tamamlayarak direkt olarak son 16'ya kalan ve seribaşı olan temsilcimiz Galatasaray, İspanyol devi Barcelona eşleşti. Peki, Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 14:07 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022- 14:23