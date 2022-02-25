UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu tamamlanarak son 16 turuna yükselen 8 takım kesinleşti. Saat 14.00'te başlayan kura çekiminin ardından son 16 eşleşmeleri de belli oldu.
Seribaşı olarak kura çekimine giren Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda oynayacak olan sarı-kırmızılılar, evindeki mücadeleyi turun ikinci ayağında oynayacak.
Aynı federasyon bünyesindeki takımlar bu turda birbirine rakip olamayacak. İki maç sonunda rakip kaleye fazla gol atan takım, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.
Serideki ilk maç 10 Mart Perşembe günü, Camp Nou'da rövanş maçı ise 17 Mart Perşembe günü Nef Stadı'nda oynanacak.