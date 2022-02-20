Gelecek sezon Süper Lig'de en az 4 yerli oyuncu ile oynamak zorunda olan Galatasaray, yerli oyuncuları markaja alacak. Yeni bir liste oluşturan sarı-kırmızılılar önceliği kontratı sezon sonunda bitecek oyunculara verdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yerli atağı! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yıldızları...
Sezon sonunda kadrosunda büyük bir revizyona gidecek Galatasaray'da, yerli sıkıntısı baş gösterdi. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan, Fatih Öztürk ve Semih Kaya'nın sözleşmeleri bitiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun ise satış listesine konulması beklenirken; Cimbom gözünü ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle sözleşmeleri bitecek Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu ve Güven Yalçın'a göz dikti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe ile sözleşmeleri bitecek olan Ferdi ve Berke, Beşiktaş ile kontratı sona erecek Güven listenin ilk sırasında... Ayrıca yurt dışında forma giyen birçok isimle de ilgileniyor.
Sağ bek için Mert Müldür, stoper için Kaan Ayhan, forvet için Enes Ünal, orta saha için Okay Yokuşlu dikkat çeken diğer isimler...