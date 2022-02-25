UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminin ardından belirlendi.
İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona'nın son durumu
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda La Liga ekibi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, rakibiyle ilk maçını 10 Mart'ta Camp Nou'da; rövanş maçını ise 17 Mart'ta Nef Stadı'nda oynayacak. Peki, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona'nın son durumu nasıl? İşte detaylar... (GS spor haberi)
Kura çekimine seribaşı olarak katılan temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda La Liga ekibi Barcelona ile eşleşti.
Sarı-kırmızılılar, Katalan ekibiyle ilk maçını 10 Mart Perşembe günü Camp Nou'da, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart Perşembe günü Nef Stadı'nda oynayacak.