GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Pulgar transferinde mutlu sona ulaştı!
Galatasaray transfer döneminde hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılı ekip, Fiorentina forması giyen ,Erick Pulgar transferinde mutlu sona ulaştı. UEFA'ya verilecek Avrupa Ligi takım listesinin dün gece 02.00'de bitecek olması nedeniyle saatlerle yarışan sarı-kırmızılı kulüp, federasyona başvurdu.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2022- 06:40
BURAK ELMAS: ÜCRETSİZ KİRALADIK
Defansif orta saha bölgesinde bir eksiklerinin olduğunu ve bu doğrultuda çalışmalarını yaptıklarını söyleyen Başkan Elmas, "Pulgar ile anlaştık. Pulgar deneyimli, Fiorentina'da çok başarılı bir şekilde forma giymiş bir oyuncu. Onu da uzun gelişmeler sonucunda ücretsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladık. Milli maç için Bolivaya'daydı, oradan buraya gelmesini ve imza atmasını bekliyoruz" dedi.
DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yönetim Kurulu'nun 1 Şubat 2022 tarihli kararı ile Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik yapıldığı duyuruldu. Buna göre talimatın 14. maddesine devamdaki fıkra eklendi. Böylece Pulgar'ın da transferi UEFA'ya yetişmiş oldu.