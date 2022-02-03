YABANCI KONTENJANINI AÇAMADI

Sabah'ın haberine göre; Geçen yıllarda Fenerbahçe ile girdiği transfer yarışlarını (Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci) kaybeden Galatasaray, bu sezon Beşiktaş'tan darbe üstüne darbe yedi. Rosier ve Ghezzal ile ilgilense de ezeli rakibine çalım atamayan sarı-kırmızılı kulüp, Salih Uçan'ı kaptırdığı siyah-beyazlılara Gedson Fernandes'i adeta ikram etti! Torrent'in ilk tercihi yerli kaleci olsa da İnaki Pena'yı transfer eden yönetim, yabancı kontenjanında yer açamadığı gerekçesiyle Gedson Fernandes'i bitiremedi.