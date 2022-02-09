Galatasaray'da Domenec Torrent'ten Emre Akbaba raporu!

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak gönderdiği Emre Akbaba, Alanyaspor'da sergilediği futbolla göz doldurdu. Sarı-kırmızılıların İspanyol hocası Domenec Torrent ise yönetime Emre Akbaba ile ilgili raporunu sundu. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2022- 11:04