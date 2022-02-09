Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da eski günlerini hatırlatan Emre Akbaba, Galatasaray'a dönüş biletini aldı.
Galatasaray'da Domenec Torrent'ten Emre Akbaba raporu!
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak gönderdiği Emre Akbaba, Alanyaspor'da sergilediği futbolla göz doldurdu. Sarı-kırmızılıların İspanyol hocası Domenec Torrent ise yönetime Emre Akbaba ile ilgili raporunu sundu. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2022- 11:04
Alanyaspor maçında oyuncuyu rakip olarak izleyen teknik direktör Torrent ise Emre Akbaba hakkındaki raporunu yönetime iletti.
Sabah'ın haberine göre; milli futbolcunun gelecek sezon G.Saray'da olması gerektiğinin altını çizen İspanyol hoca, yakın çevresine ise "Emre Akbaba bu takımda oynar" diyerek fikirlerini paylaştı.