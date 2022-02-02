BİR KEZ KAÇIRDI, SONRA EN İYİSİ OLDU

Vidal orta sahaya sertlik katan, şutu olan bir isim ve aynı zamanda sinirli karakteriyle zor bir futbolcu. Busquets ise işini iyi yapan, dingin bir karakter. Pulgar da bir röportajında bunun altını çiziyor zaten. Galatasaray orta sahasının böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Ayağı temiz, çevre kontrolünü iyi yapabilen, uzun yıllardır Serie A gibi bir ligde oynayan ve yaşı 30'un altında olan bir orta saha.