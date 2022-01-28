TAKIMI ATEŞLEMEYİ BAŞARAMADI



Ardından Kayserispor, Göztepe (D) ve Çaykur Rizespor maçları var. Bu karşılaşmalar içinde özellikle Alanyaspor maçı kritik önem taşıyor. Eğer bu karşılaşma da kaybedilirse Galatasaray küme düşme hattının içinde kendisini bulabilir. Bu durumda da şu ana kadar takımı ateşleyemeyen Domenec Torrent'in Galatasaray'ın başında kalma ihtimali oldukça zayıf görünüyor. Yönetimin B planı için çalışmalara şimdiden başladığı belirtilirken futbolcuları ve camiayı yakından tanıyan bir ismin takıma geçmesi bekleniyor. Bülent Korkmaz ve Okan Buruk'un kapısı çalınacak ilk adaylar olduğu belirtiliyor.

