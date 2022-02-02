Omar Elabdellaoui'nin tedavi sürecinin tamamlanması ve takıma geri dönmesinin ardından Galatasaray, devre arası transfer döneminde DeAndre Yedlin'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami, 28 yaşındaki oyuncuyla 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
ABD'li sağ bek bu sezon Cimbom'da 24 maça çıkarken, gol veya asist üretemedi.
Official: Welcome, DeAndre Yedlin ✍🏼🇺🇸#InterMiamiCF has signed @USMNT fullback @yedlinny with the No. 1 Allocation Ranking.https://t.co/oYcIvhMJET— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 2, 2022