Galatasaray Inaki Pena'yı Barcelona'dan kiraladı
Galatasaray, Barcelona B forması giyen 22 yaşındaki kaleci Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-kırmızılılar genç file bekçisi için İspanyol ekibine kiralama bedeli ödemeyecek. Pena'nın 30 Ocak Pazar akşam İstanbul'da olması bekleniyor. (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2022- 21:39 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022- 22:08
Sarı-kırmızılılar, Barcelona'nın B takımından Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncu için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek, sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunmayacak.
Inaki Pena'nın pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor.