Galatasaray Inaki Pena'yı Barcelona'dan kiraladı

Galatasaray, Barcelona B forması giyen 22 yaşındaki kaleci Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-kırmızılılar genç file bekçisi için İspanyol ekibine kiralama bedeli ödemeyecek. Pena'nın 30 Ocak Pazar akşam İstanbul'da olması bekleniyor. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2022- 21:39 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022- 22:08