Galatasaray'da Bafetimbi Gomis transferinde flaş detay! Menajeri açıkladı...

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Bafetimbi Gomis transferinde flaş gelişme yaşandı. Golcü futbolcunun menajeri Patrick Mendy: "Galatasaray'la anlaşmaktan çok uzak değiliz ama Galatasaray'ın yabancı kuralı nedeniyle zamana ihtiyacı var gibi görünüyor. Sorun şu ki çoğu yerde transfer dönemi 31 Ocak'ta bitiyor ve bekleme riskini alacağımızı düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2022- 18:31 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022- 18:40