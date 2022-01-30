Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar kimdir? Pulgar hangi takımlarda forma giydi?

Galatasaray'ın kiralık olarak Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Erick Pulgar orta sahadaki temposuyla dikkat çekiyor. Peki, Erick Pulgar kimdir, hangi takımlarda forma giydi? hangi mevkide oynuyor? İşte Pulgar'a dair tüm detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 21:41