Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena kimdir? Kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray, Barcelona B Takımı'nın 22 yaşındaki kalecisi Inaki Pena'yı kiraladı. Genç file bekçisi ile ilgili merak edilenleri A Spor spikeri Kerem Canbulat aktardı. Peki Inaki Pena kimdir, hangi takımlarda forma giydi, kaç yaşında? İşte Galatasaray'ın yeni transferinin bilinmeyenleri...
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