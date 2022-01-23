Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası yılın ilk derbisine sahne oldu. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda lider Trabzonspor'u konuk etti. Maçın ilk dakikasından son anına kadar nefes kesen mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılıların golünü penaltıdan Cicaldau, bordo-mavililerin gollerini ise Bakasetas ve Edin Visca kaydetti. İşte detaylar... | Galatasaray Trabzonspor haberleri (GS TS haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan derbiye sahne oldu. Mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazandı.

G.Saray'ın golünü 31. dakikada penaltıdan Alexandru Cicaldau kaydederken; Trabzonspor'un golleri ise 84. dakikada Bakasetas ve 90'da Edin Visca kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın puan hasreti 4 maça çıktı ve üst üste 4. yenilgisini alarak 27 puanda kaldı. Trabzonspor ise yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve 54 puana yükseldi.

SON 12 MAÇTA 1 GALİBİYET!

Sarı-kırmızılılar, lider Trabzonspor'a mağlup olmasıyla birlikte ligde son 12 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

FEGHOULI 3 MAÇ SONRA KADRODA

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Cezayir'in kadrosunda olan Sofiane Feghouli takımının turnuvaya veda etmesinin ardından Galatasaray'a döndü. Cezayirli futbolcu son olarak sarı kırmızılı takımın ligin 19'uncu haftasında oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçında süre alırken, takımının turnuvaya veda edip yeniden Galatasaray'a dönmesinin ardından Trabzonspor maçının kadrosunda yer aldı ve maça yedek kulübesinde başladı.

FATİH ÖZTÜRK KALEYİ ALDI

Galatasaray'ın deneyimli kalecilerinden Fatih Öztürk, bu sezon ilk kez Trabzonspor karşısında süre aldı. Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan İsmail Çipe'nin istenilen performansı sergileyememesi sonrasında kaleyi devralan Fatih Öztürk, bu sezon ilk kez Trabzonspor karşısında sahaya çıktı.

MAÇ KAR YAĞIŞI ALTINDA OYNANDI

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maç, kar yağışı altında oynandı. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, kritik maçı da etkilerken, Nef Stadyumu zemininde maçı etkileyecek herhangi bir sorun yaşanmadı.

Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarına rağmen Nef Stadyumu tribünlerinde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı.

SELAHATTİN BEYAZIT ANILDI

Hayata veda eden Galatasaray'ın efsane başkalarından Selahattin Beyazıt, Trabzonspor maçında unutulmadı. Sarı kırmızılı futbolcular ısınma öncesinde, "Selahattin Beyazıt - Başımız sağ olsun" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Ayrıca, Selahattin Beyazıt ve A Milli Takım ile Altay'ın eski futbolcusu Mustafa Turgat'ın vefatı dolayısıyla maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş sonrası Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı önünde karşılayan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

14. dakikada Halil Dervişoğlu sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, top kalecide kaldı.

GOL! 31. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girerken Denswil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti. 31. dakikada topun başına geçen Cicaldau meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

35. dakikada Peres sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, Galatasaray savunmasının müdahale ettiği meşin yuvarlak Nwakaeme'nin önünde kaldı. Trabzonsporlu oyuncunun şutunda top dışarı gitti.

39. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda Hugo'ya çarpıp yön değiştiren topu kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.

45. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

51. dakikada Bakasetas'ın uzaktan şutunda top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

52. dakikada atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Cornelius, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti. Yerden düzgün giden top, uzak direğin dibinden auta çıktı.

57. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cornelius'un arkaya aşırdığı topa dar açıda olmasına rağmen Ahmetcan Kaplan vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

66. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Visca ile paslaşarak içeri giren Peres'in köşeden vuruşunda top auta gitti.

GOL! 84. dakikada Trabzonspor'un beraberlik golü geldi. Peres'in ortasını uzaklaştırmak isteyen Marcao'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası sağ çaprazında Bakasetas'ın önünde kaldı. Trabzonsporlu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 1-1

86. dakikada Emre Kılınç'ın uzun pası sonrası altıpas üzerinde topla buluşan Babel rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Uğurcan topun ağlara gitmesine izin vermedi.

GOL! 90. dakikada Trabzonspor 2-1 öne geçti. Kaleci Fatih Öztürk'ün oyunu paslaşarak kullanmasının ardından Taylan Antalyalı'nın kaptırdığı topu Visca ceza sahası dışından kaleye gönderdi: 1-2

90+5. dakikada Morutan sağdan çizgiye inerek topu içeri ortaladı, arka direkte Babel'in kafa vuruşunu kaleci son anda direk dibinden kornere çıkardı.

Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.