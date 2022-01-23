Galatasaray Trabzonspor maçında VAR sonrası penaltı kazandı!
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin 29. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun cezası sahası içinde kalması sonucu hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi. Sonrasında pozisyonu VAR'da izleyen Karaoğlan, sarı-kırmızılıların lehine penaltı verdi. İşte o pozisyon... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 19:39 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022- 19:52
Galatasaray, Trabzonspor derbisinin 29. dakikasında penaltı kazandı.
Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'na Trabzonspor ceza sahasında müdahale yapıldı ve hakem Atilla Karaoğlan, VAR kontrolü sonrası penaltı kararı verdi.
Topun başına geçen Cicaldau, 31. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
İşte o pozisyon:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.