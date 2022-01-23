TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kolbastı ile kutladı
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'ı Bakasetas ve Visca'nın son dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Trabzonspor taraftarı galibiyeti kolbastı ile kutladı. İşte o görüntüler. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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