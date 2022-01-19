Galatasaray Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Domenec Torrent yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam etti.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2022- 15:16
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde yapılan çalışma ısınma hareketleri ile başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından topla çıkış, oyun kurma ve hücum aksiyonlarının gerçekleştirildiği çift kale maç ile antrenman sona erdi.
Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı. Ryan Babel ise özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.