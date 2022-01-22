Galatasaray'da takımın en kıdemlisi ve kaptanı olan Arda Turan'dan takım arkadaşlarına birlik çağrısı... Fotomaç'ın haberine göre; Kasımpaşa maçı sonrası, "Çok zor durumdayız. Utancımdan annemin babamın telefonunu açamıyorum" diyen tecrübeli oyuncu gözyaşlarını zor tutmuştu. Özellikle yerli futbolcularla görüşmeler yapan Arda Turan, saha içinde yardımlaşmanın ve iletişimin önemine vurgu yapıyor. Arda'nın "Trabzon maçını kazanmak zorundayız. Hep birlikte savaşmazsak olmaz. G.Saray formasının kıymetini bilmeliyiz. Trabzonspor karşılaşmasını kazanmalıyız" dediği öğrenildi. İspanyolca hakim olduğu için Torrent ile de görüşen Arda, yoğun şekilde çalışıyor.