Afrika Uluslar Kupası için Cezayir'in kadrosuna seçilen Sofiane Feghouli geri dönüyor. 32 yaşındaki futbolcunun ülkesi grup aşamasında turnuvaya veda etti. Soso, bu turnuvada ilk iki maçta da 64'er dakika görev yaptı. Feghouli, Galatasaray'ın son 3 maçını kaçırırken 2-0 kazanılan Antalyaspor karşısında gol atmıştı.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Feghouli müjdesi!
Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası kadrosunda bulunan Galatasaraylı Sofiane Feghouli, ülkesinin grup aşamasında turnuvaya veda etmesinin ardından geri dönüyor. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 06:40