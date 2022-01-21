Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde sezon başında gençleştirme operasyonuna gitmişti ve gözünü Rumen pazarına çevirmişti. Terim, Hagi ve Popescu'nun da onayı sonrası 2 ismi kadrosuna katmıştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Olimpiu Morutan'ın menajeri son noktayı koydu! Yollar ayrılıyor mu?
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup olan Galatasaray, işler yolunda gitmiyor. Devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte bir çok iddia ortaya atılırken, bunlardan biri de sezon başında transfer edilen Olimpiu Morutan'ın gönderileceğine dairdi. Konuyla ilgili Rumen yıldızın meanjeri Victor Becali, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu ve son noktayı koydu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Bunlardan biri Cicaldau, diğeriyse Morutan olmuştu. Fatih Terim, iki genç yetenekten de çok şey beklediğini her seferinde dile getiriyordu ancak işler istenildiği gibi gitmedi ve Fatih Terim, Galatasaray ile yollarını ayırdı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın başına Domenec Torrent getirildi. İspanyol teknik adamın, sezon başında alınan futbolcularla yola devam etmek isteyip istemeyeceği merak konusuydu. Bununla beraber Morutan için de transfer spekülasyonları dolaşmaya başlamıştı.