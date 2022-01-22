Süper Lig'de en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray, 22 hafta sonunda topladığı 27 puanla 13. sırada yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar, düşme hattının sadece 4 puan önünde bulunuyor. Takvim'in haberine göre; Son 3 maçını kaybeden Cimbom'u kalan 16 haftada ise birbirinden zorlu maçlar bekliyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un zorlu fikstürü!
Spor Toto Süper Lig'de beklediği sonuçları alamayan Galatasaray, son 11 maçtan sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılıları bundan sonraki süreçte de zorlu bir fikstür bekliyor. 13. sırada yer alan Cimbom'un önünde 4 derbi var. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 06:40
ARA SONRASI RAKİBİ ALANYA!
Son 11 lig maçında sadece 1 kez kazanan Aslan, Pazar günü lider Trabzon ile mücadele edecek. Ara sonrasında ise ligin formda takımlarından Alanya ile deplasmanda mücadele edecek.
ZORLU DEPLASMANLARA GİDECEK
G.Saray kalan haftalarda, Göztepe, Konyaspor, Gaziantep, F.Bahçe, Başakşehir ve Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu deplasmanlarda alınacak sonuçlar kaderini belirleyecek.