Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, buna karşın skoru koruyamadı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Cimbom son 11 maçtan sadece 1 galibiyet alırken, son 3 maçından puan dahi çıkaramadı. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadeleyi lacivert-beyazlılar 3-1 kazandı.

Galatasaray'ın golünü 39. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 45+3'te Ryan Donk, 60. dakikada Umut Bozok ve 90+3'te ise Kevin Varga'dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray üst üste 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldı ve 27 puanda kaldı. Kasımpaşa ise üst üste 4. galibiyetini aldı ve 24 puana ulaştı.

Ligin 23. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Kayserispor'u ağırlayacak.

SON 11 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET!

Sahasında Kasımpaşa'yı da yenemeyen sarı-kırmızılı takım, son 11 maçtan 1 galibiyetle ayrıldı. Cimbom ayrıca son 3 maçı puansız kapattı.

KASIMPAŞA'NIN ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Lacivert-beyazlılar son 5 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı. Cimbom'u da deviren Kasımpaşa, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada sağ kanattan Hadegjonaj'ın içeri kestiği topta Umut Bozok'un vuruşunu kaleci İsmail Çipe çeldi.

10'uncu dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

32'nci dakikada Cicaldau'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

GOL! 39'uncu dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı köşe vuruşu sonrasında hızlı çıkan Galatasaray'da topla buluşan Morutan, pasını Halil Dervişoğlu'na aktardı. Halil'in topu bir süre sürdükten sonra rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruş, ağlara gitti: 1-0.

GOL! 45+3'üncü dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı köşe vuruşunda Tarkan Serbest, ceza sahası içinde topla buluştuktan sonra pasını Donk'a çıkarttı. Donk'un penaltı noktasına yakın bir bölgeden yaptığı vuruş ağları sarstı: 1-1.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

56'ncı dakikada Morutan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Halil Dervişoğlu, topu yerden içeri kesti. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu direkten dönerken, bir kez daha topa müdahale etmeye çalışan Kerem'in şutu auta gitti.

57'nci dakikada Travnik'in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Umut Bozok'un yaptığı vuruş, yandan auta çıktı.

GOL! 60'ıncı dakikada Ben Ouanes'in sol kanattan içeri çevirdiği topta altıpasta topla buluşan Umut Bozok, topu düzeltip vuruşunu yaptı ve ağları sarstı: 1-2.

GOL! 90+3'üncü dakikada Galatasaray ceza sahasında yaşanan karambol sonucunda Varga topu ağlara gönderirken, ofsayt bayrağı kalktı. VAR'da çizilen çizgi sonrasında ofsayt olmadığı tespit edilen pozisyon, 90+5'inci dakikada gol olarak sonuçlandı.

Müsabaka deplasman ekibinin 3-1'lik üstünlüğü ile son buldu.