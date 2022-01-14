Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi, Torrent'in talebi üzerine Belçika ekiplerinden Gent'te forma giyen Sinan Bolat için yeniden girişimde bulunma kararı aldı. Ayrıca yönetim, scout ekibinden kaleci için bir liste istedi. Bu liste doğrultusunda da yeni görüşmeler başlayacak.