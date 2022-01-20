GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Ömer Bayram'dan takım arkadaşlarına mesaj! "Herkes sorumluluk alacak"
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılılarda Ömer Bayram, açıklamalarda bulundu. Bayram, “Öne geçtik ve istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık. Kırılma noktaları vardı. 11 maçtır galibiyetsiz 1-0 öne geçtik. Konsantre eksikliği diyebilirim. İlk devrenin uzatmalarında böyle bir gol yiyince mental olarak sıfırdan başlıyoruz. Bir galibiyet bizim için çok şeyi değiştirebilir. Belki çok odaklanıp geriye çekildik. Sonra takımda bir düşüş oldu. Zor bir durumdu. Bunu kırmamız lazım. Futbolda genç veya yaşlı diye bir şey kalmadı. Galatasaray formasıyla sahaya çıkan herkes o sorumluluğu alacak. O liderliği gösterecek. Galatasaray forması çok değerli. Camiamıza yakışmayan bir sonuç.” şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2022- 23:09
Sözlerine Ahmet Çalık'ı anarak başlayan Bayram, "Spor camiamızın başı sağ olsun. Güzel kalpli bir kardeşimizi kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." diye konuştu.
İlk yarının sonunda yenen golün mental olarak kendilerini etkilediğini dile getiren Ömer Bayram şu değerlendirmeleri yaptı:
"Öne geçtik ve istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık. Kırılma noktaları vardı. 11 maçtır galibiyetsiz 1-0 öne geçtik. Konsantre eksikliği diyebilirim. İlk devrenin uzatmalarında böyle bir gol yiyince mental olarak sıfırdan başlıyoruz. Bir galibiyet bizim için çok şeyi değiştirebilir. Belki çok odaklanıp geriye çekildik. Sonra takımda bir düşüş oldu. Zor bir durumdu. Bunu kırmamız lazım. Futbolda genç veya yaşlı diye bir şey kalmadı. Galatasaray formasıyla sahaya çıkan herkes o sorumluluğu alacak. O liderliği gösterecek. Galatasaray forması çok değerli. Camiamıza yakışmayan bir sonuç."
"İkinci yarıda yine pozisyona girdik. Goller kaçırdıktan sonra yine takımda düşüş oldu. Devamlı konuşuyoruz. Artık konuşmayı bir kenara bırakacağız. Antrenmanda her şeyimizi ortaya koyup bu takımı yukarılara taşımalıyız. Maçtan maça bakacağız. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Bir galibiyet bizi çok farklı bir havaya sokabilir. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Çok gerginler. Bu duruma oyuncular olarak biz getirdik. Bunun cevabını bir şekilde sahada vermeliyiz."