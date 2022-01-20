GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Ömer Bayram'dan takım arkadaşlarına mesaj! "Herkes sorumluluk alacak"

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılılarda Ömer Bayram, açıklamalarda bulundu. Bayram, “Öne geçtik ve istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık. Kırılma noktaları vardı. 11 maçtır galibiyetsiz 1-0 öne geçtik. Konsantre eksikliği diyebilirim. İlk devrenin uzatmalarında böyle bir gol yiyince mental olarak sıfırdan başlıyoruz. Bir galibiyet bizim için çok şeyi değiştirebilir. Belki çok odaklanıp geriye çekildik. Sonra takımda bir düşüş oldu. Zor bir durumdu. Bunu kırmamız lazım. Futbolda genç veya yaşlı diye bir şey kalmadı. Galatasaray formasıyla sahaya çıkan herkes o sorumluluğu alacak. O liderliği gösterecek. Galatasaray forması çok değerli. Camiamıza yakışmayan bir sonuç.” şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2022- 23:09