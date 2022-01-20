Galatasaray Kasımpaşa maçında Ryan Donk golden sonra o hareketi yaptı!

Galatasaray Kasımpaşa maçında Ryan Donk golden sonra o hareketi yaptı!

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Konuk takım, 45+3'te 1-0 geride olduğu mücadelede Ryan Donk'ün golüyle skoru 1-1'e getirdi. Sarı kırmızılıların eski oyuncusu Donk, golden sonra sevinç gösterisinde bulunmadı. İşte o anlar...