GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in ayrılığının ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılılarda takımın başına kimin geçeceği merak konusuyken adı geçen isimlerden birisi de Okan Buruk. Son olarak Başakşehir'i çalıştıran ve bir süredir boşta olan Buruk, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldığı ifade edilirken, tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

Bu ayrılığın resmiyete dökülmesinin ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Son olarak Başakşehir ile şampiyonluk yaşadıktan sonra uzun süredir takım çalıştırmayan Okan Buruk, konuyla ilgili Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada "Futbola başladığım Galatasaray'da teknik direktör olarak görev almayı tabii ki çok isterim. Ama bana gelen teklif ve herhangi bir görüşme olmadı." ifadelerini kullandı.

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