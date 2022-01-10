GALATASARAY HABERLERİ: Ünal Aysal'dan flaş sözler! "Fatih Terim'in hocalığının süresi dolmuştu"

Aysal, Galatasaray'ın sezon başındaki transfer politikasıyla ilgili olarak ise "Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Ben Drogba ve Sneijder'i getirmiştim. Doğrusunun böyle olduğunu Düşündüler. Günün şartlarına göre davrandılar. Bu kararlarını saygı ile karşılamak gerekiyor" şeklinde konuştu.