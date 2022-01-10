10 Ocak 2022, Pazartesi

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GALATASARAY HABERLERİ: Ünal Aysal'dan flaş sözler! "Fatih Terim'in hocalığının süresi dolmuştu"

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı. Sarı kırmızılıların eski başkanı Ünal Aysal da yaşanan flaş ayrılığı değerlendirdi. Aysal, "Fatih Terim'in hocalığının süresi dolmuştu" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Ünal Aysal’dan flaş sözler! Fatih Terim’in hocalığının süresi dolmuştu
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı. Galatasaray Kulübü'nden Başkan Burak Elmas imzalı yapılan açıklamada "Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere kendisi yürütmekte olduğu teknik direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir" denildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Ünal Aysal’dan flaş sözler! Fatih Terim’in hocalığının süresi dolmuştu

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, Sarı-Kırmızılılar'da yaşanan ayrılığı ve gelinen süreci Sabah'a değerlendirdi. Ünal Aysal, "Her şeyin bir süresi var. Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti. Burak Elmas ile Fatih Terim'in aralarında bir sorun olduğunu sanmıyorum. Güzel geçindiler. Ortak bir kararla ayrılık kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Ünal Aysal’dan flaş sözler! Fatih Terim’in hocalığının süresi dolmuştu

Aysal, Galatasaray'ın sezon başındaki transfer politikasıyla ilgili olarak ise "Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Ben Drogba ve Sneijder'i getirmiştim. Doğrusunun böyle olduğunu Düşündüler. Günün şartlarına göre davrandılar. Bu kararlarını saygı ile karşılamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Ünal Aysal’dan flaş sözler! Fatih Terim’in hocalığının süresi dolmuştu

Galatasaray eski Başkanı, 'Yeni teknik direktör yerli mi, yabancı mı olmalı?' sorusuna ise "Bu saatten sonra önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Tamamen buna odaklanmak gerekiyor. Teknik direktör konusunda yerli-yabancı olduğuna bakmaksızın en başarılısı, en deneyimlisi kimse o gelmeli" cevabını verdi.

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