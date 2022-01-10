SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Fatih Terim açıklaması geldi!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüpte başkan Burak Elmas, deneyimli teknik adamın ayrılığının ardından bir mesaj yayınladı. İşte detaylar...
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Elmas, "Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı divan kurulu üyemiz sevgili Fatih Terim hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi halihazırda yürütmekte olduğu teknik direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Terim'in tecrübelerinden her zaman faydalanacaklarını aktaran Elmas, açıklamasında şunları kaydetti:
"Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa'da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz. Fatih hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz."
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