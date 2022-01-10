Arda Turan, Fatih Terim'in görevden alınması sonrası instagram hesabından bir paylaşım yaptı.



İşte Arda Turan'ın satırları:



"Canım Hocam,



Ne yazacağımı bilemiyorum çünkü bize ayrılık yok. Biliyorum ki, Fatih Terim hayatınızda ise her zaman daha özelsinizdir, daha mutlusunuzdur.



Siz bana en zor zamanlarımda, beni hiç yargılamadan sarıldınız, bana uzanan el oldunuz, evladınızı kucaklar gibi sarıldınız, beni hatalarımla kabul ettiniz, hep ayağa kaldırdınız.



Hayatıma ilk dokunduğunuz 1999 yılından bu yana sizinle yaşadığım her an, her hatıra benim için unutulmaz. Siz bana iyi futbolculuk kadar insanlığı, babalığı, dostluğu, arkadaşlığı, liderliği de öğrettiniz.



Galatasaray'ın altyapısı, geleceği, sorunları, mutluluğuydu her günkü konuşmalarımız, hayallerimizdi neredeyse tüm sohbetlerimizin ana konusu. Her zaman dediğiniz gibi; önce Allah'a, sonra da Galatasaray'a borçluyuz her şeyimizi, hayatımızı, hayallerimizi…



Galatasaray, bizim hayatımızda hep kazanmaktan daha öte anlam ifade etti…



Hocam,



Sizin gölgeniz bize yeter.



Merak etmeyin; bizim görmediğimiz, bakmayı aklımızdan geçirmediğimiz Florya'daki çiçeklere, ağaçlara, duvarlara, banklara, altyapıdaki soyunma odalarına, çocuklarımızın mutfağına, uyuyacaklara yataklara Fatih Terim'in Galatasaraylılığı gibi sahip çıkacağız.



Bize hiç unutturmadığınız gibi, biz Galatasaraylıyız, kulübümüze, değerlerimize daima çalışacağız, öğütlerinizi asla aklımızdan çıkarmayacağız, hep hatırlayacağız.



Galatasaray'a adadığınız koca bir ömür için çok teşekkür ederim, hocam.



Sizin evladınız olmaktan hep gurur duyacağım.



Sizi çok seviyorum."

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