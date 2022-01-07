GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Giresunspor Aytaç Kara'yı istedi! Okan Kocuk...

Galatasaray, yaz transfer döneminde Giresunspor'a 1 yıllığına kiralanan Okan Kocuk'u geri istedi. Karadeniz ekibi, buna karşılık Aytaç Kara'yı sarı-kırmızılılardan talep etti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Cimbom sezon başında Okan Kocuk'u Giresunspor'a 1 yıllığına kiralamıştı. Muslera'nın sakatlanması ve Okan'ın yüksek formu nedeniyle Galatasaray oyuncuyu devre arasında geri istedi. Fotomaç'ın haberine göre; Giresun cephesinin ise Okan'a karşılık Aytaç Kara'yı talep ettiği öğrenildi. Son kararı Fatih Terim'in vereceği bildirildi.

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