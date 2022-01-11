GALATASARAY HABERLERİ - Gedson Fernandes'ten Fatih Terim paylaşımı! "Her şey için teşekkürler"

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Benfica'nın yolunu tutmuştu. Portekizli oyuncu, sarı kırmızılılardan ayrılan deneyimli teknik adam Fatih Terim hakkında bir paylaşımda bulundu. Gedson paylaştığı fotoğrafa, "Her şey için teşekkürler" notunu düştü. İşte o paylaşım...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Deneyimli teknik adamın ayrılığının ardından birçok futbolcu ve futbol insanı paylaşımlarda bulundu. Paylaşım yapanların arasında Galatasaray'da bir dönem forma giyen Gedson Fernandes de katıldı. Portekizli oyuncu deneyimli teknik adamın fotoğrafını paylaştı. Gedson paylaştığı fotoğrafa, "Her şey için teşekkürler" notunu düştü.

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