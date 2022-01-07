07 Ocak 2022, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Luyindama Antwerp'e kiralanıyor! Satın alma opsiyonu...

Luyindama’yla yollar ayrılıyor! Satın alma opsiyonu...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.01.2022

2019'un devre arasında transfer edilen ve geçtiğimiz günlerde sözleşmesi 2024'e kadar uzatılan Christian Luyindama, Galatasaray'dan ayrılıyor. Belçika ekibi Antwerp, 27 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonlu kiralayacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray kariyerine muhteşem başlayan Christian Luyindama, 2019-2020 sezonunda Kongo Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlıktan sonra düşüşe geçmişti. Fotomaç'ın haberine göre; Çapraz bağını kopardıktan sonra 29 maç kaçıran Luyindama bir daha toparlayamadı. Savunmada yaptığı kritik hatalarla birçok kez takımı yakan 27 yaşındaki futbolcunun, Belçika ekibi Antwerp'e kiralanacağı öğrenildi. Luyindama'nın satın alma opsiyon bedeli ise 3.5 milyon euro olarak belirleneceği kaydedildi. Galatasaray'da 78 maça çıkan Luyindama 5 gol, 2 asistle oynadı.

Cimbom'dan İsmail'e yeni teklif! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray’da yardımcı krizi! Burak Elmas ve Fatih Terim... G.Saray'da yardımcı krizi! Burak Elmas ve Fatih Terim...
Bakambu’dan Cimbom’a yeşil ışık! Avrupa’ya dönmek istiyor Bakambu'dan Cimbom'a yeşil ışık! Avrupa'ya dönmek istiyor
Kalede karar zamanı! Okan Kocuk mu Sinan Bolat mı? Kalede karar zamanı! Okan Kocuk mu Sinan Bolat mı?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör