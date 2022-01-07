GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Luyindama Antwerp'e kiralanıyor! Satın alma opsiyonu...

2019'un devre arasında transfer edilen ve geçtiğimiz günlerde sözleşmesi 2024'e kadar uzatılan Christian Luyindama, Galatasaray'dan ayrılıyor. Belçika ekibi Antwerp, 27 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonlu kiralayacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray kariyerine muhteşem başlayan Christian Luyindama, 2019-2020 sezonunda Kongo Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlıktan sonra düşüşe geçmişti. Fotomaç'ın haberine göre; Çapraz bağını kopardıktan sonra 29 maç kaçıran Luyindama bir daha toparlayamadı. Savunmada yaptığı kritik hatalarla birçok kez takımı yakan 27 yaşındaki futbolcunun, Belçika ekibi Antwerp'e kiralanacağı öğrenildi. Luyindama'nın satın alma opsiyon bedeli ise 3.5 milyon euro olarak belirleneceği kaydedildi. Galatasaray'da 78 maça çıkan Luyindama 5 gol, 2 asistle oynadı.

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