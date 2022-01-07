07 Ocak 2022, Cuma
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan İsmail Çokçalış'a yeni teklif!
Sacha Boey'un sakatlığı sonrası DeAndre Yedlin'den memnun kalmayan Galatasaray, sağ bek bölgesini güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım Bursaspor'dan İsmail Çokçalış'ı listesine alırken, 21 yaşındaki isme yeni teklifini iletti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, devre arasından önce Bursaspor ile yollarını ayıran İsmail Çokçalış ile görüşmelerini sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre; 21 yaşındaki sağ beke ilk olarak maç başı karşılığında ücret teklif edildiği ancak kabul edilmediği ortaya çıktı. Genç futbolcuya yeni bir kontrat önerildiği ve beklemeye geçildiği iddia edildi.
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