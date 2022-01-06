06 Ocak 2022, Perşembe

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Gedson Fernandes harekatı! Sunulacak rakam...

Cimbom’da Fernandes harekatı! Sunulacak rakam...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.01.2022

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için kulübü Benfica'yla ilk resmi teması sağladı. Sarı-kırmızılılar bu transferi 3-4 milyon Euro aralığında bitirmek istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Başkan Elmas ve Fatih Terim'in yaptığı toplantıdan 'şimdilik' yola devam kararı çıkınca transfer çalışmaları da hız kazandı. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Terim'in listesinin ilk sırasında yer alan Gedson Fernandes için dün ilk resmi adımı attı. Alınan bilgilere göre Benfica kulübüyle temas sağlandı ve yazılı olarak ilk resmi teklifi yapıldı. Sezon başında uzun süren görüşmelere rağmen Gedson Fernandes'i bırakmaya yanaşmayan Benfica'nın bu kez genç gözden çıkardığı öğrenildi. Benfica'nın bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirlediği ancak Galatasaray'ın işi 3-4 milyon Euro bandında bitirmek istediği belirlendi.

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