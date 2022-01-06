GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yönetiminde Fatih Terim zirvesi! Slaven Bilic...

Galatasaray'da bu sezon alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim'in geleceği merak konusu. Galatasaray yönetimi içinde 5 ismin Fatih Terim’in gönderilmesi yönünde Başkan Elmas’a baskı yaptığı ve Slaven Bilic’in ismini gündeme getirdiği öne sürülüyor.

Başkan Burak Elmas'tan önceki gece gelen "Fatih Terim'le yola devam" açıklamasını rağmen Galatasaray'da sular bir türlü durulmuyor. Takvim'in haberine göre; son yapılan yönetim kurulu toplantısında 5 ismin Terim'le yolların ayrılması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

OPERASYON ERTELENDİ



Zirvede ayrıca, şu anda Fenerbahçe'nin de listesinde olan Slaven Bilic'in isminin gündeme geldiği belirlendi. Ancak diğer yöneticilerle beraber Elmas'ın da şu anda yapılacak bir değişikliğe soğuk bakması nedeniyle olası bir operasyonun ertelendiği ifade edildi.

DEFTER KAPANMADI!



Ancak kötü sonuçlar devam eder ve Terim'le yolların ayrılması yeniden gündeme gelirse, yönetimin adaylarından birisinin de Bilic olacağı iddia ediliyor. Hırvat hocanın, Çin kulübü Beijing'le kısa sürede içinde yollarını ayırması bekleniyor.

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