GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Christian Luyindama Antwerp yolcusu! Transfer detaylara kaldı

Kısa süre önce sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatılan Christian Luyindama ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibi Antwerp'le satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray ile Christian Luyindama'nın yolları ayrılıyor. Takvim'in haberine göre; Belçika'nın Antwerp takımıyla kiralık olarak anlaşan ve satın alma opsiyonu da verilecek olan Kongolu savunmacı, İstanbul'daki eşyalarını topluyor. Galatasaray yönetimi ufak pürüzlerin de halledilmesinin ardnıdan Luyindama'nın transferini 1-2 gün içerisinde açıklamayacak. Kongolu stoper, sezonun ilk yarısında 18 maçta süre aldı.

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