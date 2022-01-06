06 Ocak 2022, Perşembe
BİZE ULAŞIN
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Christian Luyindama Antwerp yolcusu! Transfer detaylara kaldı
Kısa süre önce sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatılan Christian Luyindama ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibi Antwerp'le satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray ile Christian Luyindama'nın yolları ayrılıyor. Takvim'in haberine göre; Belçika'nın Antwerp takımıyla kiralık olarak anlaşan ve satın alma opsiyonu da verilecek olan Kongolu savunmacı, İstanbul'daki eşyalarını topluyor. Galatasaray yönetimi ufak pürüzlerin de halledilmesinin ardnıdan Luyindama'nın transferini 1-2 gün içerisinde açıklamayacak. Kongolu stoper, sezonun ilk yarısında 18 maçta süre aldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı