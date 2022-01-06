06 Ocak 2022, Perşembe
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GALATASARAY HABERLERİ: Emre Kılınç'a 5 kulüp talip oldu!
İlk devrede Galatasaray'da fazla süre şansı bulamayan Emre Kılınç'a, Süper Lig'den 5 kulüp birden talip oldu. Sarı-kırmızılılar 4 gol, 1 asist yapan 27 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılmasına sıcak bakmıyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Marcao ve Kerem'e Avrupa'dan teklifler alan Galatasaray'da iç transferde ise ilgi gören isim Emre Kılınç... Fotomaç'ın haberine göre; Sivasspor, Göztepe ve Giresunspor'un aralarında yer aldığı 5'ten fazla Süper Lig ekibinin ara transfer döneminde Emre'yi istediklerini bildirdi.
Emre Kılınç için bonservis ödemeye hazır kulüplerin de olduğu öğrenildi. Ancak Galatasaray cephesi, Emre'yi göndermeye sıcak bakmıyor. 27 yaşındaki solak futbolcu sezonun ilk yarısında istediği süreleri alamasa da 4 gol, 1 asistlik skor katkısında bulundu.
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