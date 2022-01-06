GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Kuzey çıkarması! Ola Salbakken ve Emil Konradsen Ceide...

Yaz transfer döneminde büyük transfer operasyonu gerçekle��tiren Galatasaray, 11 futbolcuyla sözleşme imzalarken bu isimlerin arasında en çok süre alan Victor Nelsson oldu. Sarı-kırmızılılar Kuzey ülkelerindeki genç ve yetenekli isimler için çıkarma yapma kararı aldı. Cimbom'da Ola Salbakken ve Emil Konradsen Ceide listedeki 2 aday... İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Yönetim ile Fatih Terim arasındaki suların durulmasıyla kriz ortamı yerini transfere bıraktı. Kuzey ülkelerine öncelik veren Cimbom'un hedefinde sağ ve sol kanat oyuncuları Ola Solbakken ve Emil Konradsen Ceide var. Solbakken'in menajeri bir ay önce İstanbul'a davet edildi ve ilk görüşme gerçekleşti.



Genç futbolcu, Bodo-Glimt'le sözleşmesini uzatmama kararı almıştı. İtalya'dan da teklifler alan 23 yaşındaki Norveçli sağ açık için Galatasaray'la görüşen menajerler, Rosenborg'dan Ceide'yi de sarıkırmızılıların gündemine soktu. Linnes ve Elmander'in de bu iki oyuncuya kefil oldukları öğrenildi.

OLA SOLBAKKEN

EMIL KONRADSEN CEIDE

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