GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Krzysztof Piatek adım adım Cimbom’a! G.Saray’ın teklifi...

GENOA'YA HAYIR

Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Hertha Berlin'de beklentilerin altında kalan ve ayrılmak isteyen Krzysztof Piatek, Genoa'ya sıcak bakmazken, 26 yaşındaki golcünün, Galatasaray ile görüşmelere çoktan başladığı ifade edildi. Haberde, Polonyalı golcünün kariyeri açısından önemli bir karar alma arifesinde olduğu söylenirken, Galatasaray'ın teklifinin hem ekonomik hem de sportif açıdan çok daha çekici olduğu belirtildi. Piatek, Genoa'da Avrupa sahnesinde kendini göstermesinin Galatasaray'a göre çok daha zor olduğu için teklife sıcak bakmıyor. Hatta habere göre; sarı-kırmızılı ekibin Polonyalı golcüyle anlaşmasına bir adım kaldı.