GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Krzysztof Piatek adım adım Cimbom'a! G.Saray'ın teklifi...
Mbaye Diagne'nin sakatlığı, Mostafa Mohamed'in Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olması nedeniyle forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Hertha Berlin'de kariyerini sürdüren Krzysztof Piatek için devreye girmişti. 26 yaşındaki santrforun, sarı-kırmızılı takımın teklifinden hem ekonomik hem de sportif açıdan etkilendiği ortaya çıktı. Cimbom, Polonyalı golcüyü satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de umduğunu bulamayan ve Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'da gündem transfer... Elinde sadece Avrupa Ligi kalan ve finale yürümeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, kadroyu güçlendirmek için temaslarına hız verdi. Kalçasından operasyon geçiren Diagne'den ve Afrika Kupası'na giden Mohamed'den yararlanamayacak olan ve bu sebepten gol yollarında yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın listesinde ilk sırada Krzysztof Piatek bulunuyor... Shevchenko'nun takımı Genoa'nın da Piatek'i istediği bilinirken, İtalyan basınında iki kulübün transfer yarışına dair flaş bir iddia ortaya atıldı.
GENOA'YA HAYIR
Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Hertha Berlin'de beklentilerin altında kalan ve ayrılmak isteyen Krzysztof Piatek, Genoa'ya sıcak bakmazken, 26 yaşındaki golcünün, Galatasaray ile görüşmelere çoktan başladığı ifade edildi. Haberde, Polonyalı golcünün kariyeri açısından önemli bir karar alma arifesinde olduğu söylenirken, Galatasaray'ın teklifinin hem ekonomik hem de sportif açıdan çok daha çekici olduğu belirtildi. Piatek, Genoa'da Avrupa sahnesinde kendini göstermesinin Galatasaray'a göre çok daha zor olduğu için teklife sıcak bakmıyor. Hatta habere göre; sarı-kırmızılı ekibin Polonyalı golcüyle anlaşmasına bir adım kaldı.
99 GOL ATTI
Zaglebie Lubin, Cracovia, Genoa, Milan ve son olarak Hertha Berlin formaları giyen Krzysztof Piatek için bugüne kadar tam 64 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Bu sezon beklentilerin altında kalsa da kariyeri boyunca 273 maçta, 99 gol attı, 21 de asist katkısı yaptı. Şu anki Transfermarkt fiyatı ise 10 milyon euro...
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