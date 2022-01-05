05 Ocak 2022, Çarşamba

GALATASARAY

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'a Dennis Man transferinde müjdeli haber

Galatasaray'ın uzun süredir istediği Rumen futbolcu Dennis Man ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Dennis Man'ın formasını giydiği Torino, yıldız isimle alakalı önemli bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray’a Dennis Man transferinde müjdeli haber
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in transferini istediği bilinen Dennis Man ile ilgili, yıldız ismin takımından önemli bir hamle geldi.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray’a Dennis Man transferinde müjdeli haber

Torino'da hayal kırıklığı yarattığı ifade edilen Dennis Man için İtalyan basını, yazdığı haberde, oyuncunun kulübünün yıldız ismi gözden çıkardığını ifade etti.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray’a Dennis Man transferinde müjdeli haber

SATILIK YA DA KİRALIK
Haberin detaylarında, Torino'nun Dennis Man'ı satılık ve ya kiralık göndermek istediği kaydedilirken, Galatasaray'ın oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray’a Dennis Man transferinde müjdeli haber

Ocak 2021'de FCSB'den Parma'ya transfer olan Dennis Man, bu sezon kulübünde çıktığı 11 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Rumen futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...

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